Đã có đường dây nóng ngăn chặn xe nhồi nhét, tăng giá vé

Ngày 24-4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng giúp người dân phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, người dân có thể phản ánh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông đến Cục Cảnh sát giao thông theo số 0995676767 và 0692342608.



Người dân có thể phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Người dân cũng có thể phản ánh thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ theo các số sau:



0983608989 (Vụ Vận tải – Tổng cục đường bộ Việt Nam) 0916608085 (Vụ An toàn giao thông– Tổng cục đường bộ VN ) 0903479808 (Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ– Tổng cục đường bộ Việt Nam) 0964045445 (Vụ Vận tải Bộ GTVT – Bộ GTVTi) 0962665953 (Thanh tra Bộ GTVT – Bộ GTVT)

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, người dân liên hệ Cục Đường sắt Việt Nam theo số 0865367565.



Người dân phản ánh và muốn giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ Cục Hàng không Việt Nam theo số 0916562119.

Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa, người dân có thể phản ánh và cần giải đáp những thông tin liên hệ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo số 0243.8451888 và 0942107474.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng hải, người dân liên hệ Cục Hàng hải Việt Nam theo số 0912439787.

Bên cạnh đó, người dân có thể phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông qua các đầu số:

0989088719 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG) 0977497891 (Vụ ATGT – Bộ GTVT) 0981759328 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG) 0936173906 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG) 0936198387 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: “Cụ thể, hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện; số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông… Trong đó, ưu tiên nhắn tin để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn…”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh.