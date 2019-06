Dán số điện thoại cảnh sát hình sự trên xe buýt

Cụ thể, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, cho biết nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và an ninh trật tự cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Trung tâm đề nghị các doanh nghiệp vận tải nhanh chóng triển khai thực hiện in ấn, dán decal thông tin số điện thoại đường dây nóng (Hotline) của Cảnh sát Hình sự TP.HCM trên tất cả các tuyến xe buýt do mình đảm nhận theo mẫu đính kèm của Trung tâm.

Decal có kích thước 15 x 45 cm, nền trắng, chữ đỏ, mã màu Red 255-0-0ff0000... phải được dán tại mặt kính phía trong của phương tiện, đảm bảo cố định, không bị bong tróc và hành khách quan sát được dễ dàng, đầy đủ các nội dung. Trên mỗi phương tiện dán 4 vị trí, kinh phí do doanh nghiệp vận tải tự thực hiện.

Các doanh nghiệp vận tải phổ biến rộng rãi số điện thoại đường dây nóng (Hotline) của Cảnh sát hình sự TP.HCM đến tài xế, nhân viên phục vụ và nhân viên quản lý xe buýt. Khi có bất kì sự cố liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên xe buýt, đề nghị liên hệ ngay số hotline 0981860202 để được hỗ trợ.

"Đây là nội dung thực hiện việc tăng cường cung cấp số điện thoại đường dây nóng (Hotline) của Cảnh sát hình sự TP.HCM đến hành khách, nhân viên phục vụ, tài xế xe buýt và các doanh nghiệp vận tải xe buýt. Đề nghị các doanh nghiệp vận tải khẩn trương triển khai các hoạt động trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các doanh nghiệp vận tải cần báo cáo ngay để Trung tâm có hướng giải quyết", ông Trần Chí Trung nhấn mạnh.