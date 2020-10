Đang hoàn thiện kế hoạch vận hành metro số 1

Kinh nghiệm vận hành từ các nước Ngành đường sắt đô thị Nhật Bản đã có lịch sử khá lâu đời, trở thành nét đặc trưng phục vụ nhu cầu đi lại tại các đô thị đông đúc bậc nhất nước này. Tuyến metro số 1 của TP.HCM áp dụng hoàn toàn công nghệ của Nhật Bản, nổi trội về chất lượng và cập nhật những công nghệ mới nhất để đảm bảo theo kịp xu hướng phát triển của thế giới. Đây cũng là những yếu tố tạo thuận tiện cho việc đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị (gồm nhiều tuyến) sau này. Do đó, công ty đã xây dựng kế hoạch để học tập kinh nghiệm từ các đơn vị vận hành metro của Nhật Bản. Hiện tại, công ty đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực quản lý cho Công ty Đường sắt đô thị nhằm triển khai vận hành tuyến đường sắt đô thị số 1” (dự án TC2). Chương trình này do JICA tài trợ và kéo dài trong năm năm. Trong đó nhân sự công ty trực tiếp làm việc với chuyên gia Nhật Bản để thực hiện được các công việc cần thiết nhằm vận hành, khai thác tuyến metro số 1 an toàn, hiệu quả. Hiện đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với Công ty Tokyo Metro. Ngoài ra, công ty cũng chủ động mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị vận hành đường sắt đô thị thành công trên thế giới như Hàn Quốc, Pháp, Hong Kong… Bà VĂN THỊ HỮU TÂM, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV

