Đề nghị không tăng giá vé xe khách tết Dương lịch 2020

Sở GTVT TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 6444/KH-SGTVT triển khai thực hiện công tác phục vụ vận tải hành khách đường bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2020 trên địa bàn TP.



Sở này cho biết thời gian phục vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020 dự kiến từ ngày 6-1 đến ngày 3-2-2020 tùy theo từng tuyến vận tải hành khách. Vì vậy, các đơn vị vận tải cần phải huy động số lượng lớn phương tiện, dẫn đến có khả năng thay đổi giá vé vận chuyển khách. Tuy nhiên, riêng dịp tết Dương lịch này, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải không được kê khai tăng giá vé.

Vì vậy, Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe niêm yết đầy đủ các bảng thông báo về thông tin tuyến đường, giá vé. Đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, PCCC, trộm cắp, cờ bạc và lừa đảo trong phạm vi bến.



Sở GTVT đề nghị các đơn vị vận tải không kê khai tăng giá cước dịp tết Dương lịch 2020. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sở còn nhấn mạnh trách nhiệm của đơn vị vận tải hành khách tuyến liên tỉnh cố định phải thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá vé theo quy định. Nếu ủy thác cho đơn vị bến xe bán vé thì phải trách nhiệm cung cấp đủ vé. Các đơn vị vận tải phải phổ biến đến từng tài xế không được chở quá số lượng hành khách và nhân viên bán vé không lấy quá giá vé đã kê khai.

Sở GTVT nêu rõ hai đơn vị vận tải nội tỉnh và liên tỉnh cùng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ tài xế. Đặc biệt, quán triệt nhân viên lái, phụ xe nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ. Tuyệt đối không dùng rượu bia, chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải có phương án dự phòng các xe tăng cường trên các tuyến. Qua đó kịp thời giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe, hạn chế thấp nhất việc ứ đọng khách trong bến. Đề xuất chỗ đậu ngoài bến xe cho xe chờ tài, xe tăng cường và giao phù hiệu xe chạy tuyến cố định cho các bến xe khách để cấp cho các xe tham gia giải tỏa khách.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết đã triển khai các doanh nghiệp vận tải nếu tự bán vé phải báo cáo kế hoạch bán vé và hồ sơ kê khai giá vé theo quy định cho bến xe trước ba ngày (kể từ khi bắt đầu tổ chức bán vé). Trên cơ sở đó, bến xe sắp xếp vị trí bán vé và cũng nhằm đảm bảo bán đúng giá vé theo quy định, an toàn cho hành khách mua vé.

Vị đại diện này thông tin thêm, hiện nay bến xe đã có kế hoạch phối hợp với lực lượng liên quan như công an địa phương, thanh tra giao thông để xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình, xe chạy sai hành trình. Mục đích nhằm ổn định điều tiết giao thông và tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại bến xe. Do đó, bến xe đã kiến nghị đơn vị có thẩm quyền những lộ trình dự phòng tại các tuyến đường thường xuyên kẹt xe.