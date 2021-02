Đề nghị một số trường điều chỉnh giờ vào học, tan trường

Khánh thành dự án “Thảm vàng an toàn” trước trường học Trước đó, ngày 14-1, Ban An toàn Giao thông TP.HCM cùng Công ty Cổ phần Xã hội Trung tâm Tri thức cộng đồng tổ chức lễ khánh thành dự án Tăng cường an toàn giao thông xung quanh trường học tại TP.HCM diễn ra tại trường tiểu học An Hội (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Lễ khánh thành dự án Thảm vàng an toàn Dự án này còn được gọi là Thảm vàng an toàn, được thực hiện thí điểm tại trường tiểu học An Hội với mục đích hạn chế các rủi ro mất an toàn giao thông trước cổng trường học. Dự án với ba phần chính: Phần một, khu vực cổng trường sẽ được sơn màu vàng nhằm báo hiệu các phương tiện từ xa về khu vực trường học; Phần hai, lắp đặt các biển báo cấm dừng đỗ, biển báo khu vực trường học; Phần ba, tổ chức tập huấn các kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh.