Đề sát hạch lái xe 600 câu: Bất ngờ tỉ lệ đậu cao

Bao nhiêu điểm mới đậu bằng lái xe? Đối với GPLX hạng B1 (số sàn) và B1 (số tự động): Số lượng câu hỏi và thời gian làm bài không thay đổi so với bộ đề cũ. Mỗi đề thi sẽ có 30 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 20 phút, đòi hỏi học viên đạt 27/30 câu, tương đương với đúng 90%. Đối với GPLX hạng B2: Bài thi lý thuyết sẽ có một số thay đổi về số câu hỏi, thời gian làm bài và số câu trả lời đúng. Cụ thể, mỗi đề thi có 35 câu, thời gian làm bài 22 phút, số điểm đạt 32/35, tương đương 91,4% câu đúng. Như vậy, ở đề thi hạng B2 của bộ đề mới sẽ tăng thêm năm câu hỏi, thời gian làm bài tăng thêm 2 phút, số câu đúng cũng tăng lên bốn câu so với bộ đề cũ. Đối với bằng lái xe tải hạng C: Có 40 câu trong đề thi, thời gian làm bài 24 phút, số điểm đạt 36/40, tương đương 90% câu đúng. Đối với hạng D, F và các hạng F: Cấp hạng bằng càng cao thì đòi hỏi độ khó càng cao trong các bài thi sát hạch. Theo đó, ở các hạng bằng này có 45 câu hỏi trong đề thi, thời gian làm bài 26 phút, số điểm đạt 41/45, tương đương 91% câu đúng.