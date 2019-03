Đề xuất đầu tư 4.600 tỉ đồng xây cầu Rạch Miễu 2

Cần sớm xây tuyến An Hữu - Cao Lãnh giảm tải cho QL30

Tuyến An Hữu - Cao Lãnh (nối Tiền Giang - Đồng Tháp) sẽ được đầu tư mới hoàn toàn, song song với QL30 hiện hữu. Phía đại diện đơn vị tư vấn cho biết tuyến đường mới này có quy mô bốn làn xe, điểm đầu kết nối với QL1A tại Km 2021+500; điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An - Cao Lãnh (tuyến mới). Trên tuyến có năm điểm giao cắt bằng và 26 cầu qua kênh rạch. Tư vấn đề xuất các phương án đầu tư theo mức khác nhau. Cụ thể, nếu đầu tư bằng ngân sách nhà nước, tổng đầu tư khoảng 4.583 tỉ đồng. Nếu đầu tư theo hình thức PPP, tổng mức đầu tư khoảng 4.780 tỉ đồng (thời gian thu phí sẽ tính theo lượt với thời gian có thể từ 15 năm ba tháng nếu thu 35.000 đồng/lượt; thời gian thu kéo dài 17 năm bảy tháng nếu thu 30.000 đồng/lượt). Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết việc triển khai tuyến mới này có tính lâu dài và trước mắt bởi hiện nay Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cầu Vàm Cống chuẩn bị thông xe, đầu tư tuyến mới An Hữu - Cao Lãnh góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên QL30. “Nếu được Bộ GTVT hỗ trợ triển khai sớm dự án thì trong năm 2020 tỉnh sẽ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” - ông Hùng cho biết.