Đến 2030, cả nước có 3.000 km đường cao tốc

TP.HCM sẽ khởi công nhiều dự án quan trọng năm 2020 Báo cáo tại hội nghị, Sở GTVT TP.HCM cho biết năm 2019 TP đã ưu tiên tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông thuộc chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Cát Lái, các cửa ngõ TP và khu vực nội đô…

Nút giao An Phú thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh: ĐÀO TRANG Theo đó, TP đã và đang tập trung triển khai khoảng 216 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn đầu tư khoảng 78.158 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP và nguồn vốn ngoài ngân sách. Ngoài ra, Sở GTVT còn phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư thuộc Bộ GTVT quản lý các dự án đang triển khai trên địa bàn TP, như dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; dự án cầu đường sắt Bình Lợi và nạo vét luồng sông Sài Gòn; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; phối hợp trong kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Sở GTVT TP cũng cho biết năm 2020 sẽ hoàn thành một số dự án trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 2, một số hạng mục tại nút giao Bến xe Miền Đông mới; hoàn thành hầm chui An Sương… Đồng thời, TP sẽ khởi công nhiều dự án quan trọng: Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, một số dự án khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt là đẩy nhanh các thủ tục để sớm phê duyệt, triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Phan Thúc Duyện nối dài để phục vụ cho xây dựng nhà ga T3 và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, các dự án phục vụ cho khu vực cảng Cát Lái như đường Nguyễn Duy Trinh, xây dựng nút giao Mỹ Thủy giai đoạn hai, mở rộng đường Đồng Văn Cống, có thể dùng nguồn lực của TP để sớm xây dựng nút giao An Phú… Và đẩy nhanh các thủ tục cho các dự án khép kín vành đai 2 của TP. ĐÀO TRANG