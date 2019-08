Điều cần nhớ khi lưu thông trên cao tốc lúc có bão

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), từ ngày 2 đến 4-8 ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; Nam bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi…

Để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đường cao tốc trong điều kiện thời tiết mưa bão, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, VEC lưu ý phương tiện khi lưu thông trên cao tốc một số điểm sau:



Kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông vào đường cao tốc (gạt nước, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thắng...) Điều khiển phương tiện chạy đúng tốc độ, đúng làn đường theo quy định. Khi lưu thông trên đường phải bật đèn vàng cảnh báo các phương tiện ngược chiều.







Ảnh minh họa

Nghiêm cấm vượt xe tại các vị trí khuất tầm nhìn hoặc khoảng cách quan sát bị hạn chế do mưa bão lớn. Chú ý giữ khoảng cách giữa các phương tiện theo đúng quy định.

Khi mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Với vận tốc > 60 km/giờ khoảng cách an toàn 35 m, với vận tốc 80 km/giờ khoảng cách an toàn 55 m, với vận tốc 100 km/giờ khoảng cách an toàn 70 m, với vận tốc 120 km/giờ khoảng cách an toàn 100 m.

Đối với mặt đường trơn trượt, đèo dốc quanh co, người điều khiển phương tiện phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo. Tài xế cần chú ý các biển cảnh báo sạt lở ở hai bên đường và những điểm mái taluy cao có nguy cơ sạt lở cao.



Trong trường hợp có sạt lở, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn của đơn vị quản lý khai thác đường. Thời tiết mưa bão, gió lớn (> cấp 9), yêu cầu các chủ phương tiện không cho phương tiện lưu thông trên đường cao tốc (trừ xe cứu hộ). Trường hợp xảy ra lũ quét, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn của đơn vị quản lý đường cao tốc.

Khi lưu thông trên bốn tuyến cao tốc do VEC quản lý, trường hợp xảy ra sự cố, quý khách liên hệ trực tiếp theo số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ:



Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: 1900 1838. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 1900 545592. Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 1900 1777. Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: 028 6252 9191.