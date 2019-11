Dự án nút giao An Sương sắp tái khởi động

Sáng 8-11, đoàn kiểm tra liên ngành 10 công trình giao thông trọng điểm ở TP.HCM tiến hành kiểm tra dự án xây dựng hầm chui An Sương (quận 12, huyện Hóc Môn, TP.HCM) do Ban quản lý dự án các công trình giao thông TP làm chủ đầu tư. Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ phía tây.



Đơn vị thi công bị phạt 25 triệu đồng

Theo ghi nhận của PV, tại QL22, hướng Bến xe An Sương đi Hóc Môn đang được các đơn vị thi công tiến hành làm phần đường trên mặt bằng nút giao An Sương. Tại đây, lưu lượng các phương tiện từ phía tây đổ vào trung tâm TP lớn, cộng với các phương tiện từ bến xe ra vào nên QL22 luôn trong tình trạng đông đúc. Dọc hành lang QL22 là tình trạng buôn bán, môi giới việc làm, xe công nghệ dựng chờ sẵn, khiến người đi bộ đành phải đi xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, tại dự án thi công mặt bằng nút giao An Sương không được rào chắn bằng các biện pháp an toàn để cách ly công trình và người đi đường. Toàn bộ rào chắn được các đơn vị thi công ghép nối giữa các dây phản quang và cọc tiêu. Người ngoài công trình có thể dễ dàng ra vào khu vực đang thi công, không đảm bảo an toàn cho người dân và công trình.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân khu vực cho biết: “Tôi thấy công trình này thi công lâu rồi nhưng có rào chắn gì đâu. Các công trình khác người ta dùng tấm tôn để quây lại, đằng này họ dùng có cái dây làm dải phân cách thì nguy hiểm quá. Chỉ cần mấy đứa trẻ chơi đùa cũng dễ lọt xuống”.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá đơn vị thi công không thực hiện theo phương án thi công. Cụ thể, hàng rào biển báo chỉ có dây phản quang; cuối đoạn thi công không tiến hành rào chắn; chưa có biển báo xin lỗi làm phiền người dân theo Quy định 6460 của Sở GTVT; không có đèn báo tín hiệu, thiếu panô, biểu ngữ,…

Trả lời những đánh giá trên, đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận cho rằng: Đèn tín hiệu ban đêm đã được tháo gỡ vào ban ngày và lắp đặt lại vào ban đêm. Đơn vị thi công cũng đang bố trí cọc tiêu chóp nón theo phương án đảm bảo giao thông được duyệt qua Văn bản 3611 của Sở GTVT. Đối với một đoạn công trình không tiến hành rào chắn là do người dân đang xây nhà nên không thể rào được.

Qua trao đổi và làm việc, đơn vị thi công đồng ý với đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành và chấp nhận mức xử phạt vì không thực hiện theo phương án thi công (được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ).



Hiện trường dự án thi công phần trên mặt bằng nút giao An Sương. Ảnh: Đ.TRANG

Tháng 11 sẽ tiếp tục thi công

Theo chủ đầu tư, sau khi đưa vào sử dụng toàn bộ công trình hầm chui thì khu vực này sẽ trở thành nút giao thông ba tầng thứ hai tại TP. Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao An Sương góp phần giải quyết ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực nút giao này.

Tuy nhiên, hiện nút giao N2 đã phải ngưng thi công từ tháng 8-2018 do vướng mặt bằng phía QL22 (Hóc Môn). Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện nhưng vẫn còn vướng hệ thống cấp nước D800 và hệ thống điện trung thế chưa được di dời đã làm ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Sau khi tiến hành di dời hệ thống điện và hoàn tất hệ thống nước thì dự án sẽ được tiếp tục thi công. Dự kiến tháng 11 này công trình sẽ tái khởi động. Nếu công trình thuận lợi, dự kiến 30-4-2020, hầm chui An Sương nhánh N2 sẽ tiến hành thông xe, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư cho biết hiện nay trong khu vực thi công có nhiều xe khách, xe con, người dân dựng chòi tư vấn việc làm dọc hành lang gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình. Chính vì vậy, Ban quản lý dự án các công trình giao thông TP kiến nghị chính quyền địa phương sớm xử lý, khắc phục tình trạng này. Đồng thời, các dự án liên quan như hệ thống cấp nước D800 và hệ thống điện sớm được di dời để dự án đảm bảo đúng tiến độ thi công.