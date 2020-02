Đường bê tông 10 tỉ/km bỗng sụt sâu xuống lòng đất

Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ dự án đường 700 tỉ ở Cà Mau Ngày 18-2, một nguồn tin từ Cà Mau cho biết Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa đề nghị Cà Mau cung cấp một số hồ sơ liên quan dự án đường Tắc Thủ - Đá Bạc. Theo nội dung đề nghị thể hiện Bộ Công an quan tâm đến dấu hiệu sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng chuyển giao (BT) đường Tắc Thủ - Đá Bạc, ở khâu giao đất để thanh toán giá trị hợp đồng BT. Cụ thể, bộ đề nghị Cà Mau làm rõ vì sao trong hồ sơ dự án đường BT Tắc Thủ - Đá Bạc không nêu cụ thể giá đất, diện tích đất sẽ giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác. Mà chỉ nêu dự kiến giao khu đất 178 ha nằm trong quy hoạch khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, TP Cà Mau để nhà đầu tư thực hiện dự án khác. Bộ Công an cũng đặt vấn đề cung cấp hồ sơ làm rõ có quy hoạch chi tiết khu đất dự kiến giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác đúng quy định hay không...