Ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1 cán đích trước 30-4

Theo MAUR, việc tháo dỡ toàn bộ rào chắn đoạn từ Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ, mặt bằng phía trước Nhà hát TP trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp cho khu vực này sớm hơn sáu ngày so với kế hoạch báo cáo TP và sớm hơn 127 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu. “Đây là nỗ lực rất lớn của MAUR và nhà thầu thi công tuyến metro số 1 trong thời điểm còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19” - vị đại diện MAUR nói.