Ga tàu, sân bay, bến xe nhộn nhịp hành khách dịp lễ

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp trở lại Theo ghi nhận, trong ngày 29-4, lượng khách tới sân bay Tân Sơn Nhất rất đông. Tại sân bay, lực lượng an ninh cũng được tăng cường thêm để phục vụ cao điểm dịp lễ. Đặc biệt, giá vé máy bay tăng khá cao so với ngày thường. Nhiều hành khách than phiền muốn về quê dịp lễ nhưng một phần giá vé quá cao. Mặt khác, vé đi vào ngày 29-4 cũng đã được bán hết trước đó một ngày. Theo tìm hiểu, lượng khách xuất phát từ TP.HCM dù có tăng lên nhưng so với năng lực phục vụ tại nhà ga vẫn không quá áp lực. Trước đó, Bộ GTVT đã có quyết định trong ngày 29 và 30-4, các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác mỗi ngày 28 chuyến. Đây là các chuyến khứ hồi trên đường bay Hà Nội - TP.HCM (tăng tám chuyến so với trước).