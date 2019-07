Hàng chục cảnh sát giao thông chốt 24/24 tại Bình Dương

Ngày 10-7, đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triển khai kế hoạch tổng ra quân chốt chặn ở 3 điểm nút giao thông phức tạp để xử phạt các tài xế xe vi phạm để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.



Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương trực hốt 24/24 tại các điểm nóng về giao thông.

Theo đại tá Võ Văn Phúc, thời gian qua tại 3 điểm nóng là: Giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743 (TP Thủ Dầu Một), giao lộ ĐT743C + ĐT743 (thị xã Dĩ An), giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743 (thị xã Thuận An), thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đây là những tuyến đường huyết mạch trung chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, với mật độ phương tiện lưu thông cao.

Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, kết cấu hạ tầng của một số tuyến đường xuống cấp, một số chưa được chú trọng đầu tư sửa chữa. Đặc biệt, là do ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong người dân chưa nghiêm.



Một tài xế xe container sử dụng bằng giả được phát hiện, xử lý.

“Tuyến đường này giao thông rất lộn xộn, có lực lượng Cảnh sát giao thông thì tình hình ổn định, còn nếu không có thì thì lại đâu vào đấy. Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đây chính là do ý thức của các tài xế chạy ẩu”, ông Nguyễn Hữu Thành (người chạy xe ôm tại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường ĐT743) cho biết.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng công an phường sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông, camera cầm tay và camera của cán bộ chiến sĩ tuần tra giao thông để ghi nhận và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích khi điều khiển các phương tiện giao thông.



Các nút giao thông trên, thường xuyên xảy ra ùn tắc hàng giờ đồng hồ

Theo ghi nhận, ngay trong những ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp xe đầu kéo, xe container…vi phạm các quy định về an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường quy định…trong đó, phát hiện, xử lý trường hợp tài xế container sử dụng bằng giả.

"Thời gian tới, ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai các đợt ra quân như thế này trên địa bàn toàn tỉnh để lập lại trật tự an toàn giao thông. Giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông", đại tá Võ Văn Phúc nhấn mạnh.



Ngay giữa ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn, một người phụ nữ đi xe máy bị xe tải kéo lê trên đường khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải vong tại chỗ.

Mới đây, vào ngày 7-7, tại ngã tư Mỹ Phước-Tân Vạn giao nhau với đường ĐT 743 (phường An Phú, thị xã Thuận An), xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong.