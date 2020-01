Hàng chục ngàn người trở lại TP.HCM

Ngày 30-1 (mùng 6 tết), hàng chục ngàn người đã quay lại TP.HCM bằng đường hàng không sau thời gian nghỉ tết từ ngày 23 đến 29-1.



130.000 khách thông qua cảng Tân Sơn Nhất

Theo một đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, lượng khách quay lại TP.HCM sau thời gian nghỉ tết sẽ tiếp tục tăng cao kéo dài đến ngày 9-2, trung bình mỗi ngày sân bay tiếp nhận trên 800 chuyến bay.

Từ sáng mùng 6 tết, sân bay Tân Sơn Nhất cấp tập tiếp nhận các chuyến bay hạ cánh từ điểm xuất phát của 21 sân bay cả nước đổ về nên có tình trạng nhiều chuyến bay bị chậm so với hành trình dự kiến. Ước tính trong ngày 30-1, lượng khách thông qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đạt hơn 130.000 người.

Do tần suất các chuyến bay hạ cánh liên tiếp nên lượng khách từ sân bay đổ ra ga đến qua hai cửa thoát ra ngoài sảnh khá lớn. Do vậy, nhân viên an ninh phải liên tục hướng dẫn khách tỏa ra các cánh gà để ra bãi giữ xe hoặc đón xe về nhà thuận tiện. Tuy nhiên, do cùng lúc có nhiều chuyến bay hạ cánh nên hành khách phải chen chúc ở khu vực sảnh và hành lang để đón xe rời sân bay. Hành khách mất khá nhiều thời gian để chờ xe từ bên ngoài vào đón. Thậm chí nhiều hành khách phải chờ hơn 30 phút mới có xe. Tại khu vực sảnh ga quốc nội và điểm đón taxi, Grab, khách xếp hàng dài.

Theo ghi nhận của PV, nhiều chuyến bay của các hãng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất chậm hơn so với dự kiến từ 30 phút đến 1 giờ 30 phút. Trong đó, chủ yếu là các chuyến bay từ Đà Nẵng, Hà Nội, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt.

Mặc dù lượng khách đổ về khá đông vào buổi chiều và lượng xe di chuyển trên tuyến đường Trường Sơn có tăng lên nhưng không có tình trạng ùn tắc giao thông khu vực sân bay.



Hàng chục ngàn lượt khách quay lại TP.HCM bằng đường hàng không sau thời gian nghỉ tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Bến xe Miền Đông thưa vắng

Vào lúc 16 giờ 30, tại khu vực Bến xe Miền Đông không có hiện tượng quá tải trong bến xe, thậm chí các tuyến đường lân cận giao thông thông thoáng hơn ngày thường. Cụ thể, khu vực trả khách của Bến xe Miền Đông mỗi lượt xe chỉ tầm 3-4 chiếc xe khách ngừng lại trả khách, việc trả khách diễn ra nhanh chóng.

tại Bến xe Miền Đông, mạng lưới xe buýt tăng cường đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau 30 phút quan sát, hệ thống xe buýt tuyến ngắn, tuyến dài ra vào liên tục như tuyến số 14, 24, 604, 04… dưới sự điều tiết của lực lượng bảo vệ nên việc giải tỏa hành khách trong bến xe hầu như không gặp khó khăn.

Tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng không xảy ra tình trạng kẹt xe, xe lưu thông thuận tiện. Riêng tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, một số xe khách lưu thông qua đây để trả khách nên đông xe hơn, di chuyển chậm.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh thoáng đãng trong bến xe là tình trạng lộn xộn trả khách tại cây xăng, ùn ứ giao thông tại các khu vực bên ngoài cổng số 1. Nhiều xe khách nhân tiện đổ xăng đã trả khách tại cây xăng cạnh bến xe (đường Đinh Bộ Lĩnh) gây ùn tắc nhẹ tại khu vực này. Tuy nhiên, ngay khi đó lực lượng CSGT đã có mặt để điều tiết giao thông nên không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Còn tại các cửa ngõ khu Đông TP.HCM như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lượng xe cũng giảm đáng kể so với ngày thường. Riêng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Dầu Giây - vòng xoay An Phú đông xe do một số hành khách chọn cách xuống sớm để tránh kẹt xe, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông.