Hàng không phục vụ gần 3 triệu khách cao điểm Tết

Hai hãng hàng không trong nước Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho biết trong cao điểm Tết Nguyên đán 2019 từ ngày 20-1 đến 11-2-2019 (tức 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) đã khai thác 10.000 chuyến bay phục vụ hành khách đi lại.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã khai thác an toàn gần 8.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng gần 40% so với cùng kỳ và phục vụ gần 1,3 triệu lượt hành khách. Hãng Jetstar Pacific thực hiện gần 2.000 chuyến bay, phục vụ gần 300.000 lượt khách trong dịp cao điểm này.



Cao điểm Tết các hãng hàng không trong nước đã bố trí hàng nghìn chuyến bay phục vụ hơn hai triệu khách đi lại. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo đánh giá, chỉ số đúng giờ của Vietnam Airlines đạt mức trung bình 90%, riêng ngày mùng 1 Tết đạt mức cao nhất gần 98%. Đặc biệt, trong hai ngày cao điểm nhất đợt Tết Nguyên đán này (ngày 2-2, tức 28 tháng Chạp và ngày 10-2, tức mùng 6 tháng Giêng), số lượng chuyến bay của Vietnam Airlines vượt mốc 500 chuyến/ngày.

Trong dịp Tết, chỉ số máy bay sẵn sàng khai thác của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đạt mức cao xấp xỉ 100%, tốt hơn cùng kỳ. Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cũng áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay và không xảy ra vụ việc vi phạm an toàn, an ninh hàng không.

Cùng việc nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn an ninh tuyệt đối cho chuyến bay, hai hãng này đã bố trí quầy ưu tiên phục vụ gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi tại các sân bay Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Riêng hãng Vietjet từ 20-1 đến 19-2, theo kế hoạch dự kiến khai thác tổng cộng hơn 12.500 chuyến bay, trong đó có hơn 4.000 chuyến bay quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.