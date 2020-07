Hơn 300 du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng

Gần 3.000 khách du lịch đã về TP.HCM an toàn Ngày 28-7, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc thường trực Sở Du lịch TP.HCM, cho biết chiều 27-7, sở đã có cuộc họp với 11 doanh nghiệp (DN) lữ hành hàng đầu TP.HCM để nắm bắt thông tin về tình hình phục vụ khách du lịch tại Đà Nẵng, cũng như ứng phó của DN khi địa phương này phát sinh các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Theo bà Hoa, tại thời điểm Đà Nẵng công bố có ca nhiễm, tổng lượng khách mà 11 DN lữ hành hàng đầu TP.HCM đang phục vụ là gần 3.000 khách. Đến nay, các DN đã đưa khách rời khỏi Đà Nẵng về TP.HCM an toàn. Còn theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc ban tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel, tại thời điểm ngày 24-7, Vietravel có khoảng 63 đoàn khách tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách, từ tối 25-7, công ty đã thu xếp đưa một số đoàn đi bằng xe rời Đà Nẵng trước, đồng thời lên phương án di chuyển cho các đoàn còn lại trong các ngày tiếp theo. Ngày 26-7, 18 đoàn đã về bằng xe, 35 đoàn bay về từ Đà Nẵng, Huế, Vinh. Bảy đoàn sau cùng tiếp tục đi xe ra Huế, Chu Lai, Quảng Bình, Quy Nhơn, Nha Trang để ngày 27-7 đổi vé máy bay hoặc tiếp tục đi xe về điểm khởi hành ban đầu. “Nhờ vào kinh nghiệm điều hành cùng lợi thế sở hữu hệ thống chi nhánh, văn phòng khắp cả nước nên công ty đã chủ động và nhanh chóng hoàn tất việc đưa 63 đoàn khách rời Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất có thể” - bà Khanh nói. TÚ UYÊN