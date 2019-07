Khắc phục ‘cung đường tử thần’ Nguyễn Duy Trinh

Hiện đường Nguyễn Duy Trinh đang là nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông khi liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, bên cạnh đó thực trạng kẹt xe vào mỗi giờ cao điểm cũng là vấn đề đáng lo ngại của người dân khu vực. Vì vậy, mới đây Ban quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM đã trình HĐND TP đề án thực hiện dự án mở rộng tuyến đường này.



Thấp thỏm khi đi đường

Theo ghi nhận của PV, vào những giờ cao điểm, nhiều xe container nằm xếp hàng trên vòng xoay Phú Hữu để đi vào cảng Cát Lái. Thậm chí xe container còn xếp hàng dài từ vành đai 2 dẫn xuống đường Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu khiến tình hình giao thông bị hỗn loạn. Đường nhỏ, số lượng xe container dày đặc, các xe máy chỉ đành len lỏi qua các kẽ hở giữa hàng trăm xe container đang dàn hàng trên đường.

Anh Nguyễn Duy Hải, tài xế xe container, cho biết: “Tôi thường xuyên ra vào cảng Phú Hữu, thực sự đi lại rất áp lực. Không chỉ vậy, thời gian di chuyển từ xa lộ Hà Nội để vào cảng Phú Hữu nhiều khi mất 5 giờ. Tôi cũng mong đường sớm khởi công để giao thông thuận tiện hơn”.

Vừa thoát ra khỏi dòng xe container đông đúc, chị Nguyễn Thị Phương thở phào, chia sẻ: “Biết là nguy hiểm khi len lỏi qua dòng xe containner nhưng không có con đường nào khác để đi cả. Nhà tôi bên phường Phú Hữu nên chỉ cần băng qua vòng xoay Phú Hữu là về đến nhà. Nhưng ngày nào đi làm về cũng như cuộc chiến”.

Do đường quá nhỏ hẹp nên mỗi khi hai xe container đi ngược chiều gặp nhau thì một phương tiện phải dừng hẳn để nhường cho xe đối diện đi trước, tạo ra ùn tắc. Người điều khiển xe máy cũng đành phải leo lên vỉa hè để đảm bảo an toàn.

Một cán bộ Sở GTVT cho hay nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) là do mặt đường này quá chật hẹp và chỉ có hai làn xe. Hiện sở đang nghiên cứu phương án cấm xe tải trên năm tấn lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Võ Chí Công đến đường số 990. Đồng thời, hạn chế tốc độ xe lưu thông tối đa là 40 km/giờ, thu hẹp vỉa hè để mở rộng thêm 1 m mặt đường.



Người dân thấp thỏm khi di chuyển trên đường Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: ĐÀO TRANG

Dự kiến hoàn thành trước năm 2022

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Võ Chí Công đến KCN Phú Hữu dài khoảng 1,7 km, đây là tuyến đường chính vào KCN và đường vào cụm cảng Phú Hữu. Tuy nhiên, mặt bằng chỉ rộng khoảng 7-9 m nên khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc và TNGT (trong ba năm qua, đã có 20 người chết vì TNGT trên tuyến đường này).

Sở GTVT đã xác định đây là một trong 19 điểm đen về TNGT, do đó sở đã đưa ra một số giải pháp trước mắt như sử dụng vốn duy tu để mở rộng lề đường; bổ sung thêm biển cấm các xe tải vào đoạn đường này vào các giờ cao điểm sáng, chiều.

“Đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt và tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông khu vực. Năm 2015, do tính cấp bách, dự án đã được UBND TP chấp thuận đề xuất và giao cho nhà đầu tư là Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) thực hiện theo hình thức BT. Tuy nhiên, do hiện nay vẫn đang chờ nghị định hướng dẫn về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT nên chưa thể thực hiện. Vì vậy, TP đã giao Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch 30 m bằng vốn ngân sách” - vị đại diện cho biết.

Vị đại diện này cũng cho hay dự án có những đặc điểm nổi bật là tăng số làn xe để đáp ứng lưu lượng lưu thông, đảm bảo khả năng thông hành ra vào cụm cảng Phú Hữu; phân tách làn xe cơ giới và làn xe hai bánh để đảm bảo an toàn giao thông; tiết giảm giao cắt tại ngã ba đường Nguyễn Duy Trinh và đường 990; xây dựng vỉa hè để phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân khu vực. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là hơn 832 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là hơn 230 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 600 tỉ đồng.

Sau khi dự án được phê duyệt thì sẽ giao cho UBND quận 2 và quận 9 thực hiện giải phóng mặt bằng. Nếu việc giải phóng mặt bằng được tiến hành thuận lợi thì dự án sẽ hoàn thiện sau 18 tháng thi công. Nếu khởi công được trong cuối năm 2020 thì dự án này phải được phê duyệt trong năm 2019. Vì vậy, để dự án này sớm được khởi công theo kế hoạch đề ra thì cần có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chỉ đạo của UBND TP.HCM.