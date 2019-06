Theo ông Sự, sau sự cố cần cẩu gãy đôi khi trục vớt xe tải vào ngày 1-6, các đơn vị đã huy động cần cẩu và sà lan có tải trọng lớn hơn đến hiện trường. Việc trục vớt xe tải lần này đã hoàn tất, tuyến giao thông đường thủy trên kênh Nguyễn Văn Tiếp đã trở lại bình thường.



Theo thông tin từ công an huyện, hiện tài xế điều khiển ô tô 78C-046.27 đã ra trình diện ở Công an tỉnh Phú Yên. Công an huyện Cao Lãnh cũng yêu cầu tài xế, chủ hàng và chủ phương tiện trong ngày 4-6 có mặt để làm việc. “Cầu Tân Nghĩa chỉ có tải trọng tám tấn nhưng tài xế cố tình vi phạm. Xác xe tải đăng kiểm hơn 12 tấn và ước hàng hóa chở trên xe tải là 17 tấn, nên đánh giá ban đầu nguyên nhân gây sập cầu là do xe quá tải trọng cầu” - ông Sự cho biết.

Theo Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, sau khi trục vớt phương tiện xong và thông luồng tuyến kênh Nguyễn Văn Tiếp, các đơn vị khẩn trương thi công lại nhịp cầu mới, dự kiến sẽ tái lập giao thông trong 7-15 ngày. Tuy nhiên, sẽ hạ tải cầu Tân Nghĩa xuống còn 3,5-5 tấn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 31-5, xe tải 78C-046.27 lưu thông qua cầu thì cầu bất ngờ đổ sập và đè lên chiếc ghe neo đậu bên dưới. Rất may không có thiệt hại về người.