Khánh thành nhà chờ xe buýt 700 triệu đồng

Ngày 4-6, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã đưa vào sử dụng nhà chờ xe buýt hiện đại tại khu vực trường THCS Minh Đức, 75 đường Nguyễn Thái Học, quận 1.



Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết việc đưa nhà chờ xe buýt này vào hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tiện ích cho hành khách tiếp cận xe buýt, đồng thời thu hút người dân và học sinh sử dụng xe buýt.

Dự án trên nằm chương trình kêu gọi xã hội hoá, giá trị đầu tư xây dựng ban đầu là 700 triệu đồng do Tập đoàn Novaland tài trợ.



Nhà chờ xe buýt hiện đại tại khu vực trường THCS Minh Đức, 75 đường Nguyễn Thái Học, quận 1. Ảnh: ĐT.

Theo đó, Trung tâm đã tiến hành lắp đặt một nhà chờ mới với kích thước 2 m x 6,5 m; cải tạo lại vỉa hè với lối lên xuống nhằm phục vụ cho người khuyết tật được tiếp cận hệ thống xe buýt và tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị cho khu vực trước cổng trường.

Để đảm bảo an toàn cho phụ huynh khi chờ đón học sinh, hệ thống lan can bảo vệ dài 21 m đã được lắp đặt sát mép bó vỉa hè (ngoại trừ các vị trí nhà chờ, lối lên xuống cho người khuyết tật, cổng trường). Ngoài ra, dự án còn lắp đặt camera an ninh, trang bị bảng thông tin điện tử led, hệ thống điện năng lượng mặt trời, loa phát âm thanh tại nhà chờ giúp người dân thuận tiện và yên tâm trong việc chờ đón xe.

Trước đó, Trung tâm cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống nhà chờ xe buýt kiểu mẫu mới tại khu vực trường THCS-THPT Lê Quý Đôn, đường Lê Quý Đôn, quận 3 do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) tài trợ.