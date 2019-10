Kiểm chứng mức độ sẵn sàng của dự án Cát Linh – Hà Đông

Ngày 29-10, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết: Dự kiến đầu tháng 11 dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông sẽ thực hiện công đoạn vận hành thử toàn hệ thống (thông tin tín hiệu, hệ thống bán vé...).

Thời gian vận hành khoảng 20 ngày theo tiêu chuẩn thiết kế để phục vụ đánh giá, nghiệm thu dự án. "Đồng thời, kiểm chứng hoạt động của thiết bị và đánh giá độ sẵn sàng của hệ thống, nhân sự vận hành…" - Ban Quản lý dự án cho biết.



Bộ GTVT phấn đấu bàn giao dự án cho TP Hà Nội trong năm nay. Ảnh: V.LONG



Khó khăn lớn nhất của dự án là tổng thầu chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ, tài liệu an toàn; chưa có đủ hồ sơ hệ thống quản lý an toàn vận hành dẫn đến chưa đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ an toàn hệ thống để cấp chứng nhận an toàn theo quy định.

Liên quan đến dự án này, trong báo cáo gửi đến Quốc hội, Bộ GTVT khẳng định hoàn thành 99% khối lượng xây lắp. Riêng vật tư, thiết bị đã chuyển về đến công trường đạt 99% và lắp đặt 97% khối lượng thiết bị, đã vận hành chạy thử 13/13 đoàn tàu. Dự kiến khai thác thương mại trong năm 2019.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông với chiều dài 13 km, 12 ga. Dự án do chủ thầu Trung Quốc thực hiện.