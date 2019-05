Kỳ lạ chuyến bay đến Trung Quốc đột nhiên bị hủy ngang

Nhiều hành khách tại TP.HCM phản ánh theo lịch trình thì tối 1-5 chuyến bay của họ sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Quảng Tây, tuy nhiên ngồi chờ nhiều giờ tại sân bay thì nhận được thông báo chuyến bay bị hủy.

Anh Bá Huy (khách bị hủy chuyến) cho biết trong đoàn có hơn 50 người, theo lịch trình chuyến bay của hãng Vietnam Airlines dự kiến cất cánh lúc 16 giờ chiều ngày 1-5, tuy nhiên phía đơn vị tổ chức tour thông báo lịch bay bị hủy. Nhiều hành khách phản ứng, thì phía công ty tổ chức tour giải thích máy bay không thể bay đến Quảng Tây trong các ngày 1-5, 3-5 và 5-5 do tập quân sự.

Trao đổi với phóng viên PLO, đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết hiện hãng chưa có đường bay đến Quảng Tây- Trung Quốc. Đồng thời kiểm tra trên hệ thống thì các chuyến bay thường lệ của hãng xuất phát từ Việt Nam sang Trung Quốc không có chuyến nào bị hủy.

Tuy nhiên vị đại diện này chia sẻ có thể chuyến bay này do các công ty thuê chuyến để đưa khách sang Trung Quốc, nhưng vì lý do diễn tập bất khả kháng nên có thể chuyến bay bị hủy. Với những chuyến bay như thế này hãng không giao dịch trực tiếp với khách mà do công ty dịch vụ thực hiện giao dịch với hãng. Theo đó hãng sẽ tìm hiểu thêm thông từ đơn vị tổ chức tour để có thông tin cụ thể hơn.