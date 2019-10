Lắp nhiều camera theo dõi cò vé tàu chợ đen

Theo đó, ngành đường sắt đã triển khai nhiều phương án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự cả trong và ngoài sân ga.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết những khu vực nhạy cảm, khu vực bán vé đều được lắp đặt camera và có ghi âm sẵn sàng truy xuất để xử lý kịp thời.



Các lực lượng tham gia họp lên phương án đảm bảo an ninh trật tự Ga Sài Gòn sáng nay. Ảnh: TỰ SANG

Thời điểm cuối năm, đặc biệt là trong những ngày Ga Sài Gòn mở đợt bán vé tết âm lịch sắp tới, lượng người mua vé sẽ tăng cao. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tình trạng vé chợ đen, chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự.

Việc lắp camera sẽ giúp lãnh đạo ngành đường sắt nắm bắt được tình hình thông qua các hệ thống màn hình được bố trí khắp nơi hoặc trên smartphone.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an phường 9, quận 3, khẳng định sẽ cử lực lượng phối hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự, ngăn cò mồi chèo kéo khách, cũng như tình trạng lừa đảo, móc túi các loại.

Theo kế hoạch, sáng 20-10 tới, Ga Sài Gòn sẽ triển khai mở bán gần 300.000 vé tàu tết Canh Tý 2020. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị tại ga đã hoàn thành để phục vụ tốt nhất cho người dân khi đến mua vé.