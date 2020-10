Lý do nhà đầu tư ‘chê’ dự án cao tốc Bắc - Nam

Gặp khó về mặt bằng Bộ GTVT cho biết dự án đã hoàn thành trên 91% công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo đánh giá thì việc triển khai phần khối lượng còn lại gặp nhiều khó khăn do tập trung tại các khu đông dân cư, phải tái định cư và các đoạn phải di dời công trình hạ tầng kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu do thủ tục liên quan đến quá trình xây dựng các khu tái định cư và di dời các công trình hạ tầng rất phức tạp nên tiến độ còn chậm hơn so với dự kiến.