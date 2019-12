Máy bay liên tục rách lốp là sự cố bình thường?

Phải chặn ngay nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không Những năm qua, thị trường vận tải hàng không Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Dù vậy, hàng không Việt Nam chưa để xảy ra tai nạn gây tổn thất về người, đó là điều cần được ghi nhận. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, sự cố hàng không bắt đầu tăng cấp. Cụ thể, trong năm 2018, máy bay hãng VietJet bị rụng hai bánh khi hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Tiếp đó, sự cố máy bay của VietJet và Vietnam Airlines hạ cánh nhầm xuống đường băng chưa khai thác ở sân bay Cam Ranh. Sang năm 2019, hàng không tiếp tục đối diện với các vụ uy hiếp an toàn bay. Điển hình gần đây, máy bay của hãng VietJet và T’way Air (Hàn Quốc) khi hạ cánh xuống sân bay thì phát hiện bị móp mũi che radar (không có dấu hiệu va đập chim trời, nghi đụng flycam). Nhận định đây là sự cố nghiêm trọng, đầu tháng 11, Thủ tướng gửi công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT triển khai các giải pháp, phương án quản lý vùng trời khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay phòng ngừa, ứng phó với phương tiện bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Tuy nhiên, chiều 16-12, máy bay của Vietnam Airlines chặng bay Narita - Hà Nội khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài lại suýt va phải vật thể lạ (nghi flycam) bay ngược chiều, cách bên trái thân máy bay khoảng 100 m. Đặc biệt, gần đây báo chí cũng liên tục đưa những thông tin máy bay bị găm đinh vào lốp, rách lốp, hay bị chiếu tia laser khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Rõ ràng, những sự cố trên đa phần do con người. Cụ thể, ở đây là do sự quản lý chưa chặt chẽ đến từ chính quyền địa phương quanh khu vực sân bay, hay nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng không thực hiện theo danh mục kiểm tra khi bảo dưỡng máy bay trước khi đưa vào khai thác… Vì vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, cần phải nhắc lại yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, đó là: “An ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ sống còn, là bộ phận quan trọng đặc biệt trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Đây là nhiệm vụ của tất cả cơ quan chức năng, các ngành, địa phương có liên quan chứ không phải của riêng đơn vị nào”. Và trước nhu cầu đi lại người dân bằng đường hàng không tăng cao dịp tết, nhà chức trách hàng không cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý những trường hợp uy hiếp an toàn bay như thời gian qua. Đồng thời, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm. Ngoài ra, phải nêu cao văn hóa an toàn hàng không trong toàn ngành. Trong đó cần thực hiện nguyên tắc của ngành bấy lâu, đó là “không tự mãn, chủ quan, không thỏa hiệp về an toàn hàng không vì bất kỳ lý do gì…”. PHÚ PHONG