Mùa dịch Corona, xe khách đường dài mỗi chuyến dăm bảy khách

Nói về những thiệt hại và tình cảnh của doanh nghiệp vận tải (DNVT) đường dài phải gánh chịu do dịch Corona gây ra, một nhà xe bày tỏ: “Khách vắng lắm em ơi! Nếu như những năm trước khi vừa hết tết, ở đầu miền Bắc vào TP.HCM sẽ rất đông khách, có khi tới hết tháng 2 mới bớt khách lại. Nhưng năm nay, từ mùng 6 tết đến nay đã không có khách”.



Nơi vắng vẻ, nơi đông người

Ghi nhận của PV tại Bến xe Miền Đông những ngày dịch Corona hoành hành cho thấy những tuyến xe khách chặng dài khá vắng vẻ.

Anh Phạm Thành Tài, phụ xe của một xe khách chạy tuyến miền Bắc, tỏ ra lo lắng: “Vắng lắm, xe bỏ bến hết vì không có khách. Tầm này mọi năm cũng không vắng đến nỗi này nhưng năm nay không biết khách đi đâu hết, bến vắng hoe, xe một chuyến chỉ dăm bảy khách. Nhà xe các tỉnh miền Bắc chỉ muốn kêu giời!”.

Tại khu vực ra bãi xe khách là sự đối nghịch giữa cảnh đông đúc hành khách lên xe về quê ở những chặng ngắn Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu.. và cảnh đìu hiu vài tài xế, phụ xe ngồi tám chuyện chờ khách ở khu miền Trung, miền Bắc.

Trao đổi với PV về tình trạng hành khách sụt giảm, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết dự kiến từ ngày 11-2, lượng hành khách đi lại tại bến xe sẽ tiếp tục giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019. Từ ngày 1-2 đến nay, lượng khách đi lại tại bến giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng hành khách giảm dẫn đến các đơn vị vận tải giảm doanh thu.

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây có đặc thù là những chuyến, chặng ngắn nên theo quan sát của PV, từ khu vực bán vé đến khu vực trả khách đều đặn các hành khách ra vào bến xe.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây, cho biết số lượng xe khách ngày 11-2 đến bến so với cùng kỳ xe đạt 86%, khách 79%. Nhìn chung, do đặc điểm là bến xe nên lượng khách và xe giảm so với cùng kỳ có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân vì dịch Corona.



Tại khu vực nhà chờ của những chặng dài về miền Bắc, miền Trung vắng vẻ hành khách. (Ảnh chụp sáng 11-2) Ảnh: THU TRINH

Nhà xe chạy bù lỗ để duy trì

Theo đại diện Công ty cổ phần Vận tải An Sinh (tuyến TP.HCM - Hải Dương), do dịch Corona nên hàng loạt chuyến xe của công ty không có khách. Vị đại diện này cũng cho biết vào thời điểm này mọi năm luôn đủ khách trên một chuyến xe nhưng bây giờ xe ra vào đều không có khách. Công ty đã chạy bù lỗ từ mùng 9 âm lịch do lượng khách sụt giảm đáng kể. “Hiện tại không thể có phương án nào, bởi tần suất chuyến thấp nhất để công ty duy trì hoạt động là mỗi ngày một chuyến. Có nghĩa một tháng sẽ có 30 lượt đi, 30 lượt về. Nếu lỗ thì vẫn phải chấp nhận để duy trì xe chạy” - vị này nói.

Tương tự, đại diện nhà xe Mai Linh cũng cho biết: Năm trước, mỗi ngày đơn vị chạy 5-6 chuyến Hà Nội - TP.HCM, bây giờ chạy hai chuyến/ngày mà chỉ có 1-2 khách, thậm chí chạy xe không vào TP.HCM. Do không có khách nên ảnh hưởng lớn đến thu nhập của tài xế.

Không riêng những tuyến xe đường dài miền Bắc, các tuyến miền Trung cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đại diện nhà xe Phúc Thuận Thảo (TP.HCM - Tuy Hòa, Phú Yên) cho hay nhà xe đã thiệt hại rất nhiều vì hành khách trả vé. Tuy vậy, công ty vẫn chuyển vé cho khách có nhu cầu đi ngày khác hoặc hoàn vé cho khách không đi. Mỗi ngày nhà xe vẫn duy trì 5-6 chuyến và chấp nhận chạy bù lỗ. Ví dụ, xe 30 ghế chạy là đủ chi phí nhưng nếu hành khách trả vé hết 15 ghế thì công ty phải bù lỗ 15 ghế còn lại.

Nói về biện pháp hỗ trợ DNVT, ông Nguyễn Hoàng Huy cũng cho hay: Trước mắt, bến xe sẽ tiếp tục triển khai, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã xây dựng. Khi có yêu cầu hỗ trợ của các DN, tùy từng trường hợp cụ thể, bến sẽ trao đổi và cùng với đơn vị vận tải thực hiện các biện pháp hỗ trợ. Từ đó nhằm đảm bảo không để tình trạng dịch bệnh xuất hiện và lây nhiễm trong khu vực bến.

Để đảm bảo sự an toàn cho hành khách, bến xe yêu cầu các đơn vị: “Thường xuyên duy trì đảm bảo vệ sinh phương tiện vận tải sạch sẽ (rửa xe, lau chùi, phun thuốc khử trùng…), chú ý các vị trí dễ lây nhiễm như mặt sau của ghế, giường, tay vịn, dây đeo an toàn…”.

Về phía Bến xe Miền Tây, bến xe đã yêu cầu các đơn vị vận tải đề nghị tất cả nhân viên phục vụ và hành khách trên xe phải đeo khẩu trang; khuyến cáo các đơn vị vận tải phát khẩu trang miễn phí cho hành khách và trang bị chai sát khuẩn rửa tay trên xe; tăng cường vệ sinh sạch sẽ khuôn viên bến xe và khử trùng các khu vực xung quanh...