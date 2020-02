Năm 2020: TP.HCM sẽ chắp cánh cho giao thông đường thủy

Tiềm năng phát triển giao thông thủy Đại diện Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư tuyến buýt sông số 1) cho hay TP.HCM rất có tiềm năng để phát triển giao thông thủy. Bởi TP có hệ thống sông ngòi, kênh rạch lớn là điều kiện để mở các tuyến buýt, tuyến phà… nhằm khai thác tiềm năng dồi dào mà bấy lâu đã bị ngủ quên. Song song, TP cũng có thể kết hợp du lịch và vận tải để chia lửa với giao thông đường bộ hiện nay. Đối với phà biển, nếu trước đây người dân từ Long An, Tiền Giang mất nhiều thời gian để di chuyển về Vũng Tàu khi đi qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vì thường xuyên kẹt xe thì nay người dân có thể lựa chọn lịch trình phù hợp thông qua phà biển sắp triển khai hoặc tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu. Đối với buýt sông, do đã có lịch trình được lập sẵn nên hành khách muốn đi tuyến này phải tìm hiểu lộ trình để thuận tiện cho chuyến đi của mình. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các bến chưa triển khai để tạo sự kết nối đồng bộ, khai thác tối đa khách hàng tiềm năng. Trong đó, khách sử dụng buýt sông vào mục đích đi lại phải chiếm ít nhất 20%. Sắp có tuyến phà Bạch Đằng - Bình Dương Đại diện một đơn vị vận tải cho biết khoảng tháng 4-2020, TP.HCM sẽ khánh thành tuyến phà từ TP.HCM đi Bình Dương. Tuyến này đi qua địa điểm du lịch địa đạo Củ Chi. Do vậy, tuyến phà sẽ phục vụ du lịch và vận tải hàng hóa, hứa hẹn là tuyến thu hút hành khách, từ đó giảm tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 22. Dự kiến thời gian từ TP.HCM đến Bình Dương khoảng 90 phút.