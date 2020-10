Ngán ngẩm các dự án giao thông thi công chậm

Tái lập mặt đường ẩu vẫn tiếp diễn Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM có mặt đường không đảm bảo lưu thông do sau khi làm xong các công trình ngầm, đơn vị thi công tái lập mặt đường cẩu thả. Ghi nhận thực tế của PV trên tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình), nhiều đoạn có mặt đường chắp vá, thảm nhựa lồi lõm; một số đoạn có vệt cắt mặt đường kéo dài hơn 1 km gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tương tự, đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận), một số vị trí mặt đường được tái lập thấp hoặc cao hơn nhiều so với mặt đường chung; mặt đường cũng có nhiều vệt cắt, lồi lõm khiến người đi đường ngán ngẩm. Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thường, Phó Chánh thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT TP.HCM), cho hay thanh tra sở sẽ kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm về tái lập mặt đường. Mức phạt vi phạm hành chính đối với lỗi tái lập mặt đường không như nguyên trạng là 4 triệu đồng/lần vi phạm. “Khi mặt đường lồi lõm, mất an toàn giao thông, chúng tôi sẽ mời đơn vị thi công, chủ đầu tư hoàn thiện lại để xe cộ được lưu thông an toàn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lập biên bản 524 trường hợp vi phạm về thi công công trình không đảm bảo an toàn với tổng số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng” - ông Thường nói.