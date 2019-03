Ngồi ô tô sẽ buộc phải thắt dây an toàn

“TP.HCM là một trong 10 thành phố tham gia vào thỏa thuận ngăn chặn tai nạn giao thông toàn cầu được hỗ trợ kỹ thuật bởi Qũy Bloomberg Philanthropies. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu phát động chiến dịch về thắt dây an toàn”, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban An toàn giao thông TP.HCM phát biểu trong Lễ phát động chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm thắt dây an toàn đối với người tham gia giao thông bằng ô tô trên địa bàn TP sáng 6-3

Ngay sau lễ phát động, 500 thành viên và nhiều lãnh đạo sở ngành quận huyện… đã tham gia diễu hành để phát động chiến dịch. Cảnh sát giao thông cũng ra quân kiểm tra nhắc nhở các tài xế trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Trong buổi kiểm tra, cảnh sát giao thông cũng phát hiện nhiều trường hợp cả tài xế và khách ngồi kế bên, ngồi sau đều không thắt dây an toàn, những xe này đã được nhắc nhở lần đầu và cho biết sẽ bị xử phạt nếu còn vi phạm.

Bà Kelly Larson, Phó chủ tịch cao cấp Qũy Bloomberg Philanthropies cho biết, bà ghi nhận TP.HCM có những nỗ lực với các chiến dịch như: Đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ, không lái xe khi uống rượu bia… và bây giờ là tuyên truyền vi phạm quy định thắt dây an toàn.

“Chúng ta phải tuyên truyền để hành khách hiểu được tầm trọng của việc thắt dây an toàn, cảnh sát giao thông hỗ trợ bằng các biện pháp cưỡng chế… mới có thể thay đổi hành vi của người tham gia giao thông về vấn đề an toàn”, bà Kelly Larson nói.

Theo Qũy Bloomberg Philanthropies, nghiên cứu được thực hiện ở TP.HCM chỉ ra việc sử dụng dây an toàn ở vị trí tài xế là 56%, ở vị trí hành khách ngồi trước là 36%, sử dụng dây an toàn ở vị trí ngồi sau rất thấp 12%. Việc sử dụng ghế có dây an toàn ở trẻ em rất thấp chiếm 6% ở độ tuổi dưới 5, chiếm 2% ở độ tuổi 5 đến 12.

Ngoài ra, Qũy Bloomberg Philanthropies cũng cho biết dây an toàn giảm thiểu tử vong đến 50% trong các vụ tai nạn, giảm đến 40-50% các chấn thương nghiêm trọng và các chấn thương nhẹ đến 20%. Thống kê của Qũy này cũng chỉ ra rằng có đến 75% hành khách bị văng ra khỏi xe dẫn đến tình trạng tử vong, những hành khách bị văng khỏi xe có tỷ lệ tỷ vong cao gấp 4 lần so với những hành khách còn trong xe khi xảy ra va chạm khi họ có thắt dây an toàn.

Hơn 1,35 triệu người chết do tai nạn giao thông mỗi năm trên toàn cầu, từ 20 đến 50 triệu bị chấn thương nghiêm trọng và để lại di chứng.

Thời gian thực hiện chiến dịch về thắt dây an toàn ở TP.HCM: Công tác tuyên truyền từ 6-3 đến 17-6, công tác cưỡng chế: 17-3 đến 17-6, sơ kết chiến dịch vào tháng 7.