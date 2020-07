Sáng 26-7, lễ khởi công xây dựng công trình nút giao đường ĐT.824 và đường ĐT.823B đã diễn ra tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.



Công trình nút giao đường ĐT.824 và đường ĐT.823B thuộc Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.823B (Đường Đức Hòa 2 – 3) giai đoạn 1 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, nằm trên địa bàn hai xã Mỹ Hạnh Bắc và Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An . Đây là nút giao dạng ngã tư, đồng mức có vòng xuyến, gồm 4 nhánh: 2 nhánh đường ĐT.824, 1 nhánh đường ĐT.823B và 1 nhánh đường cặp Kênh Tây.



Ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 18,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đường giao thông, vòng xuyến, dải phân cách, vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, cây xanh… do Công ty Cổ phần Hoàng Thu Việt Nam thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 3 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trường Chinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hoà cho biết: “Công trình nút giao đường ĐT.824 và đường ĐT.823B được hình thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của huyện Đức Hoà, tạo sự kết nối giữa các khu công nghiệp trên địa bàn như Khu công nghiệp Đức Hoà III, Khu công nghiệp Hải Sơn, Khu công nghiệp Đức Hoà Đông...Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến đường tỉnh kết nối với các tỉnh, thành khác, đặc biệt là TP.HCM”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai để công trình nút giao đường ĐT.824 và đường ĐT.823B hoàn thành đúng tiến độ, mở ra tuyến giao thông thông suốt, tạo động lực phát triển các khu công nghiệp của huyện Đức Hòa cũng như sự phát triển chung của tỉnh Long An.