Đặc biệt sẽ tăng cường, thực hiện nghiêm Nghị định 100/2019. “Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và phân cấp mạnh cho công an các huyện. Đảm bảo năm nay sẽ giảm thiểu TNGT, không để tăng số người chết, bị thương” - Đại tá Dũng khẳng định.



Tại các nút giao thông, địa bàn trọng điểm thường xuyên có tình trạng dừng đón khách, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo CSGT kết hợp với công an địa phương tăng cường giám sát, không để tình hình diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, trong đợt cao điểm, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo 100% cán bộ công an phải duy trì công tác trực ban, trực chiến, chủ động phương án huy động lực lượng, sẵn sàng ứng phó, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra.

Tại Đà Nẵng, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT thành phố này kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT TP, cho hay đã sớm triển khai cho các đơn vị liên quan kế hoạch đảm bảo giao thông dịp tết Nguyên đán 2020 với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Theo ông Trung, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã thành lập ban chỉ đạo phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020. Trong đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí phương tiện sẵn sàng chuyển tải hành khách quá tải hoặc hành khách trên xe vi phạm bị tạm giữ tại bến xe để bảo đảm hành trình đi lại của hành khách. Sở GTVT cũng yêu cầu Bến xe trung tâm TP tăng cường kiểm tra việc bán vé xe vào các ngày cao điểm trong dịp tết. Đồng thời, bến xe phải tuyên truyền, vận động hành khách vào bến mua vé để đảm bảo quyền lợi.

Ông Lê Tặng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng, cho hay đơn vị đã có công văn đề nghị Sở GTVT TP kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông. Công văn cũng đề nghị các đơn vị thi công tăng cường công tác hướng dẫn, đảm bảo giao thông. Đơn vị thi công phải có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, hoàn trả mặt đường giao thông phục vụ nhân dân trong dịp tết.

Đối với tàu thuyền chở khách du lịch trên sông Hàn, Ban ATGT Đà Nẵng đã đề nghị kiểm tra chặt chẽ, xử lý kiên quyết đối với tàu thuyền không đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật. “Chúng tôi cũng đã đề nghị Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, Thanh tra Sở GTVT công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về tình hình trật tự ATGT, trật tự vận tải trên địa bàn TP” - ông Tặng nói.

Ở Cần Thơ, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết sở đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, bến xe, tàu có kế hoạch vận chuyển hành khách trong kỳ nghỉ tết. Đặc biệt là xây dựng phương án dự phòng phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

“Chúng tôi đã yêu cầu bến xe, các nhà xe cần có biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện và tài xế phải chấp hành nghiêm các quy định về ATGT. Đặc biệt, xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp tài xế sử dụng ma túy, rượu, bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định…” - ông Dũng nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ, Nghị định 100/2019 là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt là tăng cường về tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn, một trong những nguyên nhân dẫn đến TNGT.

“Chúng tôi mong rằng bà con tham gia giao thông đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa giao thông. Đặc biệt là trong những kỳ nghỉ tết Nguyên đán, mong rằng người dân vui xuân nhưng hãy uống có trách nhiệm để đảm bảo ATGT cho chính bản thân mình và mọi người” - Thượng tá Hiệp bày tỏ.