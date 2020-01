Nhiều phương án đảm bảo giao thông

Không để hành khách nào không thể về quê ăn tết Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Đông, ngoài việc phối hợp với công an địa phương để điều tiết giao thông, bến xe còn làm bãi xe tạm trên đường Tô Ngọc Vân để tài xế kịp thời đưa rước khách. Bên cạnh đó, bến cũng lên nhiều phương án dự phòng để đưa toàn bộ người dân về quê ăn tết. Cụ thể, tối 30 tết, bến xe sẽ có hai chuyến xuất phát bến trước đêm giao thừa để đưa toàn bộ hành khách về quê ăn tết. Tại Bến xe Miền Tây, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, cho biết bến xe đã sẵn sàng cung ứng đủ vé cho người dân về quê ăn tết an toàn. Đồng thời, để tránh tình trạng kẹt xe, bến xe đã phối hợp với lực lượng CSGT địa phương để giải cứu kẹt xe trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, bến xe cũng đã kiến nghị với Sở GTVT TP.HCM phối hợp với các sở GTVT lân cận để đưa ra biện pháp chống kẹt xe dịp tết. Tại Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, nhận định tết âm lịch năm nay dự kiến khách đi lại tăng khoảng 130%-150% so với ngày thường. Một số tuyến trước và sau tết dự báo lượng hành khách sẽ tăng gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai, TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Ma Thuột… Tuy nhiên, lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày. “Chúng tôi đã bố trí lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt tết này là 2.200 xe. Đồng thời đã yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí, đảm bảo số lượng phương tiện để vận hành và tăng cường khi có yêu cầu phát sinh…” - ông Toàn thông tin. Ngoài ra, Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cũng yêu cầu các bến xe thực hiện kiểm tra việc tăng giá vé, ngăn chặn việc thu vé cao hơn so với giá đã đăng ký, hướng dẫn người dân mua vé trước khi lên xe để đảm bảo quyền lợi cho khách. T.NGUYÊN - V.LONG