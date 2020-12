Nhiều xe điện du lịch vi phạm về an toàn giao thông

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp tổng kết ba năm thực hiện đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn TP.



Xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch ở Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, hiện có hai đơn vị tham gia khai thác kinh doanh loại hình phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện với tổng số 21 phương tiện.

Sau gần ba năm hoạt động (từ 10-01-2018 đến ngày 10-12-2020), hai đơn vị đã vận chuyển hơn 42.600 lượt với trên 300.000 lượt khách tham quan du lịch.

Theo đánh giá của Sở GTVT TP, hành khách rất thích đi xe điện tham quan vì thuận tiện cho việc ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, vận tốc chạy vừa phải…

Tuy nhiên, theo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ, trong quá trình chạy thí điểm, nhiều phương tiện chưa thực hiện đúng quy định. Cụ thể, xe hoạt động chưa đúng tuyến, chạy không đúng làn đường, dừng đỗ không đúng nơi quy định, hành khách không thắt dây an toàn và tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Theo thống kê, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 21 trường hợp vi phạm, số liệu này chưa tính những trường hợp vi phạm nhưng cơ quan chức năng nhắc nhở.

Cạnh đó, tất cả các phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện đang hoạt động không có cửa bảo vệ hành khách. Mặc khác, nhiều tài xế điều khiển phương tiện vào làn xe ô tô, rất dễ dẫn đến ùn tắc giao thông.



Hiện nay, các xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện đều không có cửa để bảo vệ hành khách. Ảnh: CHÂU ANH

“Thực tế cho thấy hành khách ngồi hàng ghế sau cùng của phương tiện gần như không thắt dây an toàn. Chúng tôi đề nghị công ty chấp hành theo đúng quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn cho hành khách. Cạnh đó, ngành chức năng cần có biện pháp, chế tài mạnh để khắc phục tình trạng vi phạm của các tài xế” – ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ nói tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi tổng kết đề án, ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, thông tin đến ngày 31-12 là kết thúc thời gian thí điểm của đề án.

Ông Kha đề nghị trong thời gian báo cáo Bộ GTVT để xin ý kiến, hai công ty phải thực hiện đúng việc chạy đúng lộ trình các tuyến, dừng đỗ đúng nơi đã quy định theo đề án đã được phê duyệt. Đồng thời chấn chỉnh và khắc phục nghiêm các hạn chế mà ngành chức năng đã xử lý và nhắc nhở.