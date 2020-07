Những dự án cần được đầu tư tại phía Tây TP.HCM

Một số hình ảnh PV PLO ghi nhận được về các dự án cần được đầu tư tại cửa ngõ phía Tây:



Vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) thường xuyên xảy ra va quẹt, do các phương tiện xe di chuyển hỗn loạn.



Do không có trụ đèn tín hiệu giao thông nên nhiều xe container, xe tải từ nhiều hướng lưu thông qua đây, gây ách tắc.

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh (huyện Bình Chánh) tuy ít xảy ra kẹt xe nhưng theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, đây là điểm đen tai nạn giao thông.





Tuyến đường Phạm Văn Sáng (đoạn nút giao với đường Quách Điêu) xuống cấp, lầy lội.



Người dân lưu thông khó khăn qua tuyến đường này.



Đường Vĩnh Lộc chạy dài tới KCN Vĩnh Lộc đường hẹp, không có lối thoát.



Quốc lộ 1A (đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp Long An) thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Đoạn đường này là trục chính kết nối với các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang,...



Tuyến đường Nữ Dân Công nay đang dần hoàn thiện là tín hiệu đáng mừng cho giao thông khu vực huyện Bình Chánh.