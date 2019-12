Nỗi khổ mang tên con đường độc đạo

Các dự án quan trọng, cấp bách đang và chuẩn bị triển khai Mới đây, thông tin từ Ban quản lý dự án 7, Bộ GTVT, giữa tháng 12-2019 sẽ khởi công gói thầu đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía tỉnh Tiền Giang có chiều dài gần 4,8 km. Đến quý II-2020 sẽ khởi công gói thầu xây dựng cầu chính (cầu dây văng) Mỹ Thuận 2 dài 1,9 km và dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Theo Bộ GTVT, cầu Mỹ Thuận 2 là dự án trọng điểm, là một mắt xích quan trọng kết nối giữa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ với mức đầu tư 5.100 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối hai cao tốc trên để hoàn thiện toàn tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Cần Thơ. Theo quy hoạch, cầu sẽ tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các đường trục chính đang được đầu tư xây dựng, góp phần giảm áp lực cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và QL 1. Còn dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51,1 km, là một trong những tuyến đường huyết mạch, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng ĐBSCL với TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án có điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (nối tiếp đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương) và điểm cuối giao với QL 30 tại nút giao An Thái Trung (Tiền Giang). Trước đó, tại buổi kiểm tra trực tiếp tại công trường dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hồi cuối tháng 9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị phải thông tuyến vào cuối năm 2020 và khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 30-4-2021. Sau khi hoàn thành, cao tốc này sẽ góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên QL 1, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL. Một trong những tuyến đường giúp giảm tải cho QL 1 hiện tại là tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (đi xuyên tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau), rút ngắn quãng đường từ Cần Thơ đến Cà Mau khoảng 50 km. Tuy nhiên, sau 10 năm đưa vào khai thác sử dụng, chưa được nâng cấp cải tạo, hiện tuyến không còn đáp ứng được lượng vận tải lớn như hiện nay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, vào tháng 3-2019, Bộ GTVT cũng đã phê duyệt đầu tư dự án cải tạo nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp với tổng kinh phí đầu tư là 900 tỉ đồng. Dự kiến trong quý IV-2019, ban quản lý dự án sẽ tiến hành khởi công xây dựng và hoàn thành trong năm 2020…