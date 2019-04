Ô tô đi vào làn xe máy ít bị xử phạt

Ngày 16-4, ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, cho biết: Từ ngày 5-4 đến nay, qua hệ thống camera đã phát hiện 74 ô tô đi vào phần đường dành cho xe hai bánh trên đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Những hình ảnh này đều được gửi đến Cục CSGT để chờ xử lý.



Về vấn đề này, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông, Sở GTVT TP, cho biết từ ngày 19-3 Sở đã lắp camera ở hai điểm trên đoạn đường dẫn cao tốc này.

Cạnh đó, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Cục CSGT (C08) chỉ đạo đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên đoạn đường dẫn cao tốc này. Đặc biệt là các trường hợp lưu thông không đúng phần đường, làn đường, lưu thông vào đường cấm, quá tốc độ quy định…



Camera phát hiện ô tô đi vào làn xe máy ở đường dẫn cao tốc. Ảnh: L.THOA

“Cục CSGT có xử lý một số xe, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra, nhất là vào các ngày cuối tuần” - ông Đường cho biết.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Phạm Xuân Lập, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đơn vị thuộc C08, phụ trách tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), cho biết: Vừa qua, sau khi báo chí đưa tin về tái xuất hiện tình trạng ô tô đi vào phần đường dẫn trên, Đội 6 có “điều quân” ra tuần tra, kiểm soát và xử phạt khoảng 17 trường hợp vi phạm. Cạnh đó, khi nhận được tin báo từ trạm thu phí Long Phước về xuất hiện ùn tắc trên tuyến cao tốc và ô tô đi vào phần đường dành cho xe máy, Đội 6 cũng “điều quân” ra xử lý người vi phạm, điều hòa giao thông. “Đội 6 không đủ quân ứng trực 24/24 trên tuyến và ở các điểm nóng đầu đường dẫn nên chỉ có thể “ra quân” khi có tin báo” - Thiếu tá Lập cho biết.

Thiếu tá Lập không trảlời về vấn đề sao không xử phạt nguội xe vi phạm từ hình ảnh do hầm Thủ Thiêm cung cấp. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, Đội 6 phụ trách đoạn đường dẫn cao tốc trên từ sau nút giao An Phú đổ về hướng Đồng Nai. Còn đoạn từ nút giao An Phú hướng về hầm Thủ Thiêm là do Đội CSGT Cát Lái (thuộc PC08, Công an TP.HCM) phụ trách. Hiện giữa hai đơn vị này chưa có sự chia sẻ thông tin, hình ảnh nhằm xử phạt nóng và nguội người vi phạm giao thông trên đoạn giáp ranh này.