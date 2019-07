Phát hiện hàng loạt trường hợp gian lận thi bằng lái xe

Ngày 29-7, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết Phó giám đốc Sở này, ông Bùi Hòa An vừa ký văn bản xử lý hàng loạt trường hợp gian lận trong thi lấy bằng lái xe các hạng (cả thi lý thuyết và thi thực hành tay lái trên sa hình, đường trường...).

Theo đó, các hành vi gian lận, vi phạm quy chế thi sát hạch phổ biến là thí sinh dùng điện thoại và các thiết bị viễn thông trong phòng thi sát hạch lý thuyết và thi trong sa hình.



Tại các trung tâm sát hạch đều có tủ đựng túi xách, tư trang, điện thoại để thí sinh bỏ vào trước khi thi lý thuyết, tay lái nhưng vẫn còn nhiều thí sinh giấu mang theo điện thoại, thiết bị nghe nhìn vào phòng thi. Ảnh: LƯU ĐỨC

Có trường hợp thí sinh của Trường dạy lái xe Thống Nhất mang theo điện thoại iPhone 6 cài đặt chế độ tự nhận cuộc gọi đến, phát ra ngoài để nhận cuộc gọi nhắc bài từ giáo viên bên ngoài xe trong khi thi tay lái trong sa hình.

Cạnh đó, có thí sinh thi bằng lái hạng C của Trung tâm sát hạch lái xe Hiệp Phát, ngoài dùng thiết bị nghe còn dùng cả camera gắn vào ve áo để ghi hình câu hỏi lý thuyết, phát qua máy điện thoại gài chế độ 4G truyền ra ngoài và nhận câu nhắc bài.

Ngay với thí sinh thi ở hạng bằng lái cao nhất là Fc (lái xe đầu kéo, container...) cũng sử dụng thiết bị nghe nhìn để "hỗ trợ" thi lý thuyết. "Các loại bằng từ C đến Fc để sau này lái các loại xe khách, xe tải nặng có độ nguy cơ mất an toàn cao mà thí sinh cũng gian lận thì mối nguy hiểm sau này cho xã hội là rất lớn. Do đó, Sở GTVT sẽ xử nghiêm các trường hợp này!", ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP, cho biết.



Lái xe hạng C có nguồn nguy hiểm cao độ cao nên việc học phải nghiêm túc. Ảnh: LƯU ĐỨC

Theo ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP, các trường hợp vi phạm trên lẽ ra sẽ xử cấm người vi phạm học, thi và được cấp bằng lái trong vòng năm năm (tính từ ngày hành vi vi phạm bị phát hiện). Nay xét các trường hợp vi phạm trên là lần đầu, là lao động chính, học lái xe để hành nghề nuôi gia đình... nên Sở quyết định cấm trong vòng ba năm.

Cạnh đó, tới đây Sở GTVT TP sẽ kiểm tra quy trình, chương trình dạy và học ở tất cả các trường, cơ sở đào tạo lái xe; đặc biệt chú trọng vào các trường có thí sinh "dính" vào sai phạm nêu trên và xử nghiêm các giáo viên "nối máy, nhắc bài" với thí sinh.