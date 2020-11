Thứ nhất, UBND TP giao Công an TP thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông thủy tại vị trí công trường xây dựng cầu thép An Phú Đông và phạm vi toàn tuyến trên sông Vàm Thuật.



Thứ hai, UBND TP giao Sở GTVT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chủ động giải quyết những sự cố phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án, kịp thời báo cáo UBND TP.

Trước đó, ngày 16-10, một sà lan đã tông vào cầu sắt An Phú Đông làm một nhịp cầu bị sụp khoảng 0,5 m. Công trình cầu sắt An Phú Đông khởi công vào tháng 3-2020. Cầu có kết cấu bằng thép, dài 238 m, rộng 12,5 m cho hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Đường dẫn hai bên cầu dài 1.166 m, xây dựng hệ thống cống hộp có kích thước 3 x 3 m; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bê tông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật.