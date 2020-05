Phương tiện vận tải nào được giảm phí bảo trì?

Doanh thu giảm sâu đến 75% Hiện hàng ngàn doanh nghiệp, HTX và hàng vạn hộ kinh doanh vận tải khách đang gặp khó khăn. Khoảng trên 310.000 xe hoạt động cầm chừng và hàng trăm ngàn người lao động gặp khó khăn vì mất thu nhập. Nếu dịch bệnh kéo dài, chắc chắn nhiều doanh nghiệp sẽ phải phá sản. Bên cạnh đó, từ thời điểm xảy ra dịch COVID-19, vận tải khách bị ảnh hưởng trực tiếp, sản lượng vận chuyển khách, doanh thu giảm sâu đến 75% so với cùng kỳ năm 2019. Kể từ khi thực hiện các Chỉ thị 15/2020 và 16/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng, toàn bộ việc vận tải hành khách bằng xe ô tô phải dừng hoạt động. Số lượng phương tiện hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng giảm từ 30-40% so với trước khi xảy ra dịch. Tuy nhiên, sản lượng vận tải hàng hóa giảm không đáng kể, khoảng 4% so với cùng kỳ tháng 3-2019.