Sạt lở núi nghiêm trọng, quốc lộ 46 ách tắc 3 ngày nay

Cho đến 16 giờ 30 phút, quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn đang ách tắc do sạt lở núi Rú Nguộc. Lực lượng Công an huyện Thanh Chương và cán bộ chính quyền địa phương suốt ba ngày nay đang phải lập chốt, chốt chặn trên quốc lộ 46A (đoạn hai đầu núi Nguộc) cấm người và các phương tiện qua lại dưới chân núi.



Hình ảnh núi Nguộc sạt lở vào sáng sớm 30-10.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, ngành GTVT tỉnh Nghệ An và huyện Thanh Chương đã nỗ lực huy động nhiều thiết bị máy móc, lực lượng đến làm việc nhưng chưa thể thông đường do lượng đất đá sạt lở quá lớn. Trong khi đó, từ trên đỉnh núi một lượng lớn đất, đá đang “uy hiếp” sạt lở tiếp.

Từ đêm 29-10 và sáng sớm 30-10, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to gây lũ lụt, núi Nguộc sạt lở nghiêm trọng. Đất, đá trên núi đổ xuống lấp mặt quốc lộ 46. Sau khi lực lượng chức năng dọn được số đất đá trên mặt đường thì núi Nguộc lại sạt lở tiếp.



Lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn đất, đá để sớm thông quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương).

Hiện các phương tiện đang phải quay đầu đi qua cầu Dùng, cầu Rộ…vòng lên đường Hồ Chí Minh hoặc các con đường khác để qua điểm sạt lở núi Nguộc trên.

Núi Nguộc cao hơn 109m, nằm bên dòng sông Lam, quốc lộ 46 chạy qua chân núi Nguộc nên một bên vách núi cao, một bên vực sâu sông Lam. Trước đây, từng có vụ xe khách chạy qua đoạn chân núi Nguộc lao xuống sông Lam làm nhiều người tử vong.



CSGT và lực lượng chức năng đang chốt chặn và hướng dẫn người dân quay đầu xe rẽ sang các đường khác.