Sau khi gây tai nạn, một số tài xế phải đi giám định tâm thần

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết thời gian qua lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý 182 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Trong Quý I-2019, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. So với Quý I-2018, số vụ TNGT giảm 644 vụ (giảm 13,78%), số người chết giảm 244 người (giảm 11,35%), số người bị thương giảm 486 người (giảm 13,4%). Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường chiếm 23,31%; 8,15% do vi phạm tốc độ xe chạy; 8,62% do chuyển hướng không chú ý; 5,21% do không nhường đường; 7% do vượt xe sai quy định; 4,27% do vi phạm quy trình thao tác lái xe; 3,81% do tránh xe; 1,47% do sử dụng rượu bia; 2,47% do người đi bộ; 35,69% do vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định, không có giấy phép lái xe…