Sở GTVT TP.HCM phản hồi về việc container không gài chốt

Sau bài viết "Hiểm họa từ thùng container không gài chốt" đăng tải trên PLO ngày 7-11-2019, phản ánh thực trạng tài xế container vô tình hoặc cố tình không gài chốt khóa gù thùng container, Sở GTVT TP.HCM đã có phản hồi về sự việc trên.



Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông đối với việc lưu thông của xe container trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, Sở GTVT cho hay trước đó sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị gồm Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty CP Tân cảng Hiệp Phước, Công ty CP Cảng Sài Gòn... có giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn đối với xe ô tô trước khi cho phép xuất cảng theo đúng quy định. Đồng thời, đề nghị Công an TP tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, thời gian gần đây các tai nạn giao thông vẫn tiếp tục xảy ra do thùng container không gài chốt.

Trước thực trạng trên, Sở GTVT một lần nữa làm văn bản nhắc nhở các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong đó, đề nghị Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng vào container.

Đối với các cảng, các công ty vận tải phải chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn đối với các xe ô tô trước khi cho phép xuất cảng theo đúng quy định.

Sở GTVT cũng kiến nghị Công an TP xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề tập trung vào công tác xử lý nghiêm các trường hợp xe đầu kéo vi phạm các nguyên tắc an toàn giao thông trong quá trình lưu thông theo đúng quy định. Trong đó, Công an TP xử phạt nghiêm các trường hợp lưu thông không khóa gù cố định thùng container với rơ-moóc gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.