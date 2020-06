Sửa quy định buộc lái xe vận tải phải có chứng chỉ hành nghề

Bỏ nhiều quy định trong luật hiện hành Bộ GTVT cho biết dự luật giao thông đường bộ mới nhất cũng tiếp thu bỏ điều kiện về chứng chỉ người điều hành vận tải, chứng chỉ người phụ trách quản lý an toàn giao thông. Cạnh đó, so với Luật Giao thông đường bộ hiện hành, dự luật lần này bỏ điều kiện đơn vị KDVT phải có nơi đỗ xe. Bỏ điều kiện doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT hành khách bằng xe buýt, taxi phải đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với các cơ quan có thẩm quyền và phải niêm yết công khai. Bỏ điều kiện về đảm bảo số lượng xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh. Ngoài ra, dự luật cũng bỏ điều kiện nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn nghiệp vụ KDVT, an toàn giao thông. Bỏ điều kiện các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được KDVT hành khách theo tuyến cố định, KDVT hành khách bằng xe buýt, taxi, xe container phải có bộ phận quản lý an toàn giao thông…