Tái lập mặt đường cẩu thả đe dọa người giao thông

Khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM cho thấy sau khi thi công, nhiều tuyến đường đã được tái lập, hoàn trả mặt đường nhưng chất lượng không đảm bảo khiến những người tham gia giao thông rất khổ sở.



Tái lập chỗ lồi, chỗ lõm

Cụ thể, ghi nhận tại khu vực từ đầu đường Phổ Quang tới đường Đào Duy Anh (quận Tân Bình) cho thấy phần đường tái lập nhìn rất nham nhở, chỗ lồi lên, chỗ lõm xuống. Vào lúc 15-16 giờ mỗi buổi chiều, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này tăng cao với các xe tải chở hàng và xe máy dày đặc.

Ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, đoạn đường từ nhà 86 đến 102 Phổ Quang, phần tái lập mặt đường tạo thành hai rãnh gây khó khăn khi lưu thông, nhất là vào giờ tan tầm, cao điểm. Ngoài ra, bên cạnh những đường rãnh lồi lên có những đoạn vá nham nhở tạo gờ cao khiến cho các loại phương tiện đi qua nhảy tưng tưng, cộng thêm ổ gà do tái lập cẩu thả khiến giao thông khu vực này khó khăn hơn.

Quan sát thực tế vào giờ tan tầm, lượng xe đông, nhiều xe di chuyển chậm. Hầu hết phụ nữ phải dùng chân chống xuống đường khi đi qua những chỗ lõm này nếu không muốn bị ngã nhào. “Tôi đi làm thường xuyên phải qua đường Phổ Quang nhưng mỗi lần di chuyển qua đây thì cảm thấy rất áp lực vì vừa phải quan sát xe tải vừa phải cẩn thận tay lái, không may đi vào rãnh sâu là bị ngã ngay” - chị Nguyễn Thị Vân (ngụ Gò Vấp) cho biết.

Cùng tình trạng trên, đường Tân Kỳ - Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Gò Dầu (quận Tân Phú), Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận)… cũng được vá vụng về khiến các con đường trông như tấm áo rách. Đoạn đầu đường Tân Sơn Nhì giáp với đường Trường Chinh, cách khoảng 5 m lại có một gờ vá nhô cao, tổng cộng có khoảng sáu gờ chắn ngang mặt đường trông nham nhở. Nhiều người dân ở đây nói vui rằng đó là gờ giảm tốc độ cho đường tham gia giao thông.

“Cứ đến chỗ có gờ cao chắn ngang đường sau tái lập này, tôi không dám chạy nhanh vì mỗi lần di chuyển qua đây thì xe lắc lư rất nguy hiểm nếu không vững tay lái” - một tài xế chở hàng tại quận Tân Phú chia sẻ.



Mặt đường Phổ Quang sau tái lập tạo hai rãnh vuông góc như thế này. Ảnh: THY NHUNG



Còn mặt đường bị lún sau tái lập trên đường Tân Kỳ - Tân Quý. Ảnh: THY NHUNG

Kiểm tra và phạt nặng

“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay các khu vực tái lập mặt đường không đúng quy định. Tuy nhiên, cần phải xem kỹ từng trường hợp để đề ra mức độ xử lý thích hợp. Thậm chí phải đào lên làm lại, bóc lớp đã tái lập để kiểm tra xem có đúng quy định không” - ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM.

Thời gian tới, dịp lễ 30-4, Ban An toàn giao thông TP đã đề nghị các đơn vị liên quan như Thanh tra Sở GTVT, các địa phương… kiểm tra, rà soát quy định về việc chấp hành an toàn của các đơn vị thi công, trong đó có việc rà soát tái lập mặt đường của các đơn vị này. Ông NGUYỄN VŨ HẠNH PHÚC, Chánh Văn phòng Ban An toàn

giao thông TP.HCM

Theo ông Khánh, thường các vi phạm này sẽ bị xử lý hành chính nhưng quan điểm của thanh tra là xử phạt thật nặng những nơi vi phạm. Sắp tới lễ 30-4, ngoài việc thanh tra về các rào chắn, công trình thi công có đảm bảo các quy định hay không, Thanh tra Sở GTVT TP cũng sẽ tiến hành kiểm tra việc tái lập mặt đường của các đơn vị thi công.

“Tất nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra từng trường hợp cụ thể, vì có những đoạn họ không sai phạm do đang trong quá trình bù lún, chờ tái lập lần hai… Phải khoanh vùng và kiểm tra cụ thể để chấn chỉnh” - ông Khánh nói.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết về trường hợp mất an toàn giao thông do việc tái lập mặt đường sơ sài của các đơn vị thi công, thời gian qua ban có ghi nhận một số trường hợp tai nạn giao thông vì đi qua những tuyến đường có hiện trạng nêu trên.

“Dù có những trường hợp bị tai nạn và gây mất an toàn giao thông vì việc tái lập này nhưng có thể thấy phần lớn do người tham gia giao thông thiếu quan sát khi đi qua những đoạn nguy hiểm này” - ông Phúc đánh giá.