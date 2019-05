Tàu hỏa lật một toa, đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt

Sáng 13-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vào lúc 8 giờ 50 phút tàu hàng mang số hiệu HH4 khi đến khu gian Đặng Xá bị trật đường ray, khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt.

Sau khi xảy ra sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.



Tàu hàng trật khỏi đường ray khiến một toa tàu lật.

“Ngành đường sắt sẽ cố gắng khắc phục nhanh chóng để sớm thông tuyến. Hiện chưa thể khẳng định được thời gian vì còn phụ thuộc vào việc cứu viện của các đơn vị trên tuyến…”, Tổng công ty Đường sắt thông tin.



Thời gian qua, đường sắt xảy ra nhiều sự cố tàu trật bánh tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều kết cấu đường sắt và toa xe. Cục Đường sắt Việt Nam đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có biện pháp chấn chỉnh, khẩn trương phân tích, tìm nguyên nhân các vụ tai nạn trên và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Về các sự cố tàu trật bánh này, theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị vẫn đang điều tra, phân tích và tập trung vào các nguyên nhân chính gây ra sự cố là do tàu va phải chướng ngại vật; do lỗi về hạ tầng đường sắt; hoặc do bộ phận chạy toa xe.