Ngày 31-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã có buổi làm việc với một số sở, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 và thống nhất tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi TP.HCM

Theo đó từ 19 giờ ngày 31-5 sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các địa phương, vùng có dịch (TP.HCM, Long An...); các xe có hành trình đi qua các địa phương, vùng có dịch COVID-19 cũng không được dừng đỗ, đón khách.

Công an tỉnh phối hợp ngành liên quan lập chốt kiểm dịch tại các tuyến đường, cửa ngõ vào tỉnh và tại các khu công nghiệp, yêu cầu khai báo y tế và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Các địa phương kiểm soát thật chặt người về từ vùng dịch, yêu cầu người từ địa phương khác đến Đồng Tháp bắt buộc phải khai báo y tế.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, kể từ 12 giờ ngày 31-5, người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.



Trước đó TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và nhiều tỉnh ở miền Tây cũng đã tạm ngưng vận tải hành khách đi TP. HCM và Long An. Ảnh: HD

Đối với giáo dục, Chủ tịch tỉnh cũng thống nhất tạm ngưng việc tổ chức dạy học hè. Riêng đối với học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT tiếp tục hoạt động ôn tập, khuyến khích học trực tuyến; đề nghị phụ huynh và học sinh không đi khỏi địa phương trong thời gian này để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch trong thời gian diễn ra các kỳ thi.

Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, nhà máy, xí nghiệp; khẩn trương hoàn chỉnh phương án xử trí khi có trường hợp mắc và kịch bản tổ chức diễn tập tại doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Trước đó vào tối 30-5, Sở GTVT Vĩnh Long cũng đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi TP.HCM, tỉnh Long An và ngược lại (bao gồm vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, vận chuyển hành khách bằng xe hợp đồng, du lịch, xe taxi). Thời gian từ hiện từ 0 giờ ngày 31-5 cho đến khi có thông báo mới.

Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân di chuyển từ tỉnh đến vùng có công bố dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Các trường hợp này phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch.

Đối với xe vận chuyển hành khách liên tỉnh từ các tỉnh có công bố dịch đi qua Vĩnh Long tuyệt đối không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Các hoạt động vận tải hành khách từ Vĩnh Long đi các tỉnh (ngoài TP.HCM và Long An) phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của các ngành và các quy định của các địa phương đó.