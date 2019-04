Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an ninh tại các trạm thu phí

Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia… tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ Lễ, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP.HCM, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí…



Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, đường ngang đường sắt. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định… Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí, nhất là các trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 1… Tiếp tục vận động các tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia cảnh giới để bảo đảm an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng…

Ngoài ra, phối hợp với ngành giao thông vận tải có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông. Sẵn sàng lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP.HCM, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các trạm thu phí BOT, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông thông suốt.

Thủ tướng cũng yêu cầu thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ...