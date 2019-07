Tìm cách cứu dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được thực hiện theo hình thức BOT, có tổng chiều dài 51,1 km. Điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (nối tiếp đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương), điểm cuối giao với quốc lộ 30 tại nút giao An Thái Trung (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt năm 2014 là 14.678 tỉ đồng và năm 2017 được điều chỉnh là 9.668 tỉ đồng. Từ ngày dự án khởi động trở lại cuối tháng 3-2019 đến nay, khối lượng thi công dự án đã đạt khoảng 22% (1.107 tỉ đồng), tăng hơn 10% so với trước đây. Tuy nhiên, do nguồn tài chính của dự án (nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và vốn tín dụng) chưa được giải ngân nên rất khó đẩy nhanh tiến độ dự án hơn nữa. UBND tỉnh Tiền Giang đã cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng 50,6/51,1 km (đạt 98,95%). Trong thời gian chờ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tạm ứng ngân sách địa phương để chi trả phần chi phí giải phóng mặt bằng còn lại.