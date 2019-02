Tổng kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải ở TP.HCM

Ngày 13-2, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký Văn bản số 449/UBND-ĐT giao Ban ATGT TP thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong kinh doanh vận tải. Việc kiểm tra này áp dụng đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn TP.

Cụ thể, trong quý I/2019, đoàn sẽ hoàn thành kiểm tra các đơn vị có phương tiện gây tai nạn giao thông trong năm 2018. Bên cạnh đó, phối hợp Sở Y tế TP lập kế hoạch khám sức khoẻ cho toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải thuộc các đơn vị do Sở GTVT cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh.



Việc kiểm tra này áp dụng đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn TP - Ảnh: LƯU ĐỨC



Giao Sở GTVT TP chủ trì và phối hợp UBND các quận - huyện yêu cầu tất cả các bến xe, bãi đỗ xe kinh doanh vận tải, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh phải tuân thủ yêu cầu của các Đoàn kiểm tra liên ngành, lực lượng công an hoặc thanh tra GTVT. Xử lý vi phạm về trật tự ATGT và kinh doanh vận tải, bố trí địa điểm, mặt bằng, các điều kiện cần thiết tại chỗ để phục vụ công tác kiểm tra.

Đề nghị Thanh tra TP tham mưu UBND TP tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Giao Công an TP chủ trì, phối hợp Sở GTVT, Sở Y tế và UBND các quận, huyện bố trí lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để thực hiện ngay đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Yêu cầu cán bộ, công chức của ngành tuyệt đối không can thiệp vào quá trình thực thi công vụ trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng; đồng thời thực hiện công khai danh tính cán bộ, công chức cố tình can thiệp (nếu có).

Ban ATGT TP chủ trì và phối hợp Sở GTVT, Công an TP và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch về công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019.

Nội dung kế hoạch phải bám sát Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giai đoạn 2018-2020. Phấn đấu kéo giảm từ 5-10% tai nạn giao thông cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.