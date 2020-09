TP.HCM: Cần 21.000 tỉ đồng phát triển giao thông đường thủy

Chưa được đầu tư xứng tầm Sở GTVT cho biết hiện nay tỉ trọng đầu tư cho đường thủy nội địa so với việc đầu tư toàn ngành giao thông vận tải chưa cao, trong khi vận tải đường thủy nội địa chiếm 48% tổng tải trọng vận chuyển của cả nước nhưng 80% vốn đầu tư lại dành cho mạng lưới đường bộ. Cụ thể, tại TP.HCM sản lượng vận tải hàng hóa bằng đường thủy năm 2019 chiếm 34,6% so với vận tải bằng đường bộ. Trong khi đó, tỉ trọng đầu tư cho đường thủy trong năm năm gần đây chỉ đạt 5,4%, tổng số vốn đầu tư cho mạng lưới giao thông đường thủy chỉ đạt 1.488 tỉ đồng so với 27.000 tỉ đồng cho ngành giao thông đường bộ. Mới đây, trong cuộc họp về quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã kết luận cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở GTVT gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.